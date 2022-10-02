Suç makinesi serbest kaldı engelli vatandaşı dolandırdı

Ankara'dadevremülk sahibi kişilerinin bilgilerini ele geçiren 22 yaşındaki Efekan G. kurduğu paravan şirketlerle, özellikle yaşlı vatandaşları seçerek devremülklerini yabancı yatırımcılara değerinin çok üstünde satacağını söyleyerek dolandırdı. Genç dolandırıcı, yüzde 52 engelli raporu olan S.D.'yi (67), göz boyamak için kiraladığı villaya çağırdı.Şirket çalışanları, devremülk satışı için internet reklamı adı altında 120 bin lira istedi. Şirkete güvenen yaşlı adam reklam sözleşmesi imzaladı. Şirket çalışanları, S.D.'ye kredi çektirip parayı Efekan G.'nin hesabına havale ettirdi. Yaşlı adamın durumu anlattığı oğlu şirketi araştırınca şirketin bir internet sitesi olmadığını ve devremülkün de ilana verilmediğini gördü. Dolandırıldığını anlayan yaşlı adam şikâyetçi oldu. Şikâyetin ardından Efekan G.'nin bir hafta önce yine dolandırıcılık nedeniyle gözaltına alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest kaldığı ortaya çıktı.