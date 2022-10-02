Haberler Yaşam Haberleri Suç makinesi serbest kaldı engelli vatandaşı dolandırdı
Giriş Tarihi: 2.10.2022

Suç makinesi serbest kaldı engelli vatandaşı dolandırdı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Suç makinesi serbest kaldı engelli vatandaşı dolandırdı
Ankara'da devremülk sahibi kişilerinin bilgilerini ele geçiren 22 yaşındaki Efekan G. kurduğu paravan şirketlerle, özellikle yaşlı vatandaşları seçerek devremülklerini yabancı yatırımcılara değerinin çok üstünde satacağını söyleyerek dolandırdı. Genç dolandırıcı, yüzde 52 engelli raporu olan S.D.'yi (67), göz boyamak için kiraladığı villaya çağırdı.
Şirket çalışanları, devremülk satışı için internet reklamı adı altında 120 bin lira istedi. Şirkete güvenen yaşlı adam reklam sözleşmesi imzaladı. Şirket çalışanları, S.D.'ye kredi çektirip parayı Efekan G.'nin hesabına havale ettirdi. Yaşlı adamın durumu anlattığı oğlu şirketi araştırınca şirketin bir internet sitesi olmadığını ve devremülkün de ilana verilmediğini gördü. Dolandırıldığını anlayan yaşlı adam şikâyetçi oldu. Şikâyetin ardından Efekan G.'nin bir hafta önce yine dolandırıcılık nedeniyle gözaltına alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest kaldığı ortaya çıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Teröristler Mersin'e “Paramotor” ile gelmiş! Hain saldırıdan yeni detaylar
SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan TBMM'de yeni anayasa, asgari ücret zammı ve yeni ekonomi modeli açıklaması
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ başvuru kura sonuçları ne zaman belli olacak?
MOTORİN BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE: 1 Ekim 2022 Bugün LPG, motorin, mazot benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim geldi mi?
Resepsiyonda 28 Şubat kafası! Tokat'ta rütbeli askerler Vali Hatipoğlu'nun elini sıkmadı
Ünlü borsacının cinsel taciz davasında flaş gelişme! Asıl şantajcı genç kadın çıktı
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI E-DEVLET: 2022 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, başvuru şartları nelerdir, ne kadar veriliyor?
Bakan Soylu: Mersin'deki polisevi saldırısı Amerika merkezli bir eylem
Politico'dan Başkan Erdoğan övgüsü! Sadece Türkiye başardı
ARKADAŞINA GÖNDER
Suç makinesi serbest kaldı engelli vatandaşı dolandırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA