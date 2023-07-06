Suç makinesi Tokat’ta yakalandı: 8 yılda 177 dolandırıcılık!

İstanbul dahil birçok ilde banka ve bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçuna karışan Muhammet Şimşek'e, 8 yıl önce, 13 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan Şimşek, cezası kesinleşince kayboldu. Şimşek'in, firari olduğu 8 yıl boyunca, toplam 20 ilde internet ve telefonla dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Hükümlünün yakalanması için aylardır süren takip Tokat'ta son buldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahin'in kente bayram ziyaretine geleceği istihbaratını alıp, 28 Haziran'da operasyon düzenledi. Firariyken de 177 dolandırıcılık suçu işleyen Şimşek, ekipler tarafından şehir girişinde yakaladı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.