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Giriş Tarihi: 3.3.2022 17:50 Son Güncelleme: 3.3.2022 18:18

Suç makinesini JASAT yakaladı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Suç makinesini JASAT yakaladı

Şanlıurfa'da 11 yıl 28 ay hapisle aranan hükümlüyü JASAT yakaladı.

Şanlıurfa'da hakkında 11 yıl 28 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari D.S., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmada, 13 adet suç kaydı bulunan ve hakkında 11 yıl 28 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.S.'nin saklandığı yer tespit edildi. Eyyübiye ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan adrese düzenlenen operasyonda yakalanan D.S., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Suç makinesini JASAT yakaladı
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