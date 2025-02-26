Suç makinesini kovalarken şehit oldu

Konya'da polis memuru Onur Şirin'in şehit olduğu, mesai arkadaşları Hüseyin Sağlam ve Oğuz Demirkır'ın yaralandığı kazanın ayrıntıları ortaya çıktı. Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Köprübaşı Polis Merkezi'nde görevli 3 polisin, kazanın meydana geldiği Tatlıcak Mahallesi'nde şüphe üzerine Sinan K. (33) yönetimindeki araca 'Dur' ihtarında bulundu. Sürücü Sinan K. ihtara uymadı. Bunun üzerine ekip, içinde bulundukları araçla şüpheliyi takip ederken saat 17.30 sıralarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Saadet Caddesi ile Okyar Caddesi'nin kesiştiği kavşakta traktör yüklü TIR ile çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada polis memuru Onur Şirin şehit olurken, araçta bulunan diğer polis memurları Hüseyin Sağlam ve Oğuz Demirkır ağır yaralandı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Kazanın ardından çalışma başlatan ekipler, kaçan sürücü Sinan K. ile kazaya karışan TIR şoförü Ali K.'yı (43) dün gözaltına aldı. Ehliyetsiz olduğu için kaçtığını belirten Sinan K.'nın 2022 yılında uyuşturucu kullandığı için ehliyetine 5 yıl el konulduğu, geçen yıl trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 6 ay cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra geçtiğimiz aralık ayında cezaevinden çıktığı, uyuşturucu kullanmak ve ticareti yapmak, hırsızlık, kasten yaralama, yağma, hakaret ve trafiği tehlikeye sokma suçlarından 29 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Sinan K.'ya geçen ocak ayında ise 'Ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan 18 bin 678 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Gözaltına alınan Sinan K. tutuklandı. TIR şoförü Ali K., emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.