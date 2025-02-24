Suç örgütlerine devlet yumruğu

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, tefecilik, yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kişi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve hakaret suçlarına karıştığı belirlenen 8 şüpheli yakalandı. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendiği belirtilerek, "Tefecilik, yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kişi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve hakaret suçlarına karıştıkları tespit edilen 8 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.