Haberler Yaşam Haberleri Suç örgütlerine devlet yumruğu
Giriş Tarihi: 24.2.2025

Suç örgütlerine devlet yumruğu

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Suç örgütlerine devlet yumruğu
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, tefecilik, yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kişi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve hakaret suçlarına karıştığı belirlenen 8 şüpheli yakalandı. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendiği belirtilerek, "Tefecilik, yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kişi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve hakaret suçlarına karıştıkları tespit edilen 8 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Suç örgütlerine devlet yumruğu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA