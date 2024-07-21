Suç örgütlerine Kuyu-10 operasyonu

Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütlerine yönelik KUYU-10' operasyonlarında yağma, dolandırıcılık, kasten yaralama suçlarına karıştığı belirtilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde Sezgin Y. ve İmdat Y.'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Karabük merkezli İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen baskınlarda örgüt elebaşları ile birlikte 11 şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Yağma', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Uyuşturucu madde ticareti' suçlarına karıştığı belirtildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda senet, pos cihazı ve doküman ele geçirildi.