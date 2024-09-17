Suç örgütlerine satıyorlardı… Silahlarla yakalandılar…

"Yasa dışı silah ticareti" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi.

İstanbul'un Bağcılar, Eyüp Sultan, Gaziosmanpaşa, Kartal, Küçükçekmece ve Zeytinburnu İlçelerinde düzenlenen seri baskınlarda satışa hazır halde 227 ruhsatsız tabanca ve söz konusu tabancalara ait 227 şarjör ele geçirildi.

Suç örgütlerine ve çetelere ruhsatsız silah satışı yaptıkları ve yasa dışı silah imalatı yaptıkları iddia edilen 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.