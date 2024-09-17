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Giriş Tarihi: 17.9.2024 10:14 Son Güncelleme: 17.9.2024 10:19

Suç örgütlerine satıyorlardı… Silahlarla yakalandılar…

İstanbul’da suç örgütlerine ve çetelere ruhsatsız silah satışı yapan 13 kişi gözaltına alındı. 227 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Suç örgütlerine satıyorlardı… Silahlarla yakalandılar…

"Yasa dışı silah ticareti" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi.

İstanbul'un Bağcılar, Eyüp Sultan, Gaziosmanpaşa, Kartal, Küçükçekmece ve Zeytinburnu İlçelerinde düzenlenen seri baskınlarda satışa hazır halde 227 ruhsatsız tabanca ve söz konusu tabancalara ait 227 şarjör ele geçirildi.

Suç örgütlerine ve çetelere ruhsatsız silah satışı yaptıkları ve yasa dışı silah imalatı yaptıkları iddia edilen 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

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Suç örgütlerine satıyorlardı… Silahlarla yakalandılar…
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