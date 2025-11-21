Suç örgütlerine seri darbe… Bir ayda 145 yakalama, bir yılda yüzde 49 düşüş…

"Yeni Nesil Suç Örgütleri" başta olmak üzere organize suç örgütlerine yönelik seri operasyonlar düzenleyen İstanbul Emniyeti; silahlı çetelere son bir ayda büyük darbe vurdu. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "İş Yeri Kurşunlama, Yağma, Yaralama, Tehdit" suçlarını işleyen motosikletli suç çetelerine yönelik peş peşe baskınlar yaptı. Avcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beşiktaş, Esenler, Esenyurt, Eyüp Sultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Pendik, Sarıyer, Sultangazi, Şişli ve Ümraniye İlçeleri'nde 59 farklı suça karışan 145 çete üyesini yakaladı. 123 ruhsatsız tabanca, 187 kuru sıkı tabanca, altı uzun namlulu silah, yedi otomatik tabanca, bir av tüfeği, 567 mermi, 911 silah mekanizması, 680 namlu ve bir el bombası ele geçirildi. Farklı silahlı suç örgütlerinin üyesi 81 kişi tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. 22 çete üyesi "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri devam ediyor.

"BİR YILDA YÜZDE 49 DÜŞÜŞ YAŞANDI"

Operasyonlarla ele geçirilen silahlar ve diğer suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde medyaya sergilendi. Sergiye katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kadir Arslan ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü İdris Kaya'dan operasyonlarla ilgili detaylı bilgiler aldı. Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Muhsin Dumlupınar da İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanında hazır bulundu. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'ne teşekkür eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız suça ve suç örgütlerine karşı kararlı operasyonların devam edeceğini vurguladı. Silahlı suç olaylarında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 49 düşüş yaşandığı vurgulandı.