Suç örgütlerine silah imal eden örgüt çökertildi

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Düzce'den Ankara'ya ruhsatsız tabanca getirildiğini tespit etmesinin ardından yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara merkezli Düzce ve İstanbul'daki eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 18 ev, 3 iş yeri ve 1 silah bakım atölyesi olmak üzere 22 adreste arama yapıldı.

SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda, 65 ruhsatsız tabanca, 190 şarjör, 1 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 296 sürgü, 43 silah alt takımı, 60 kabze, çeşitli ebatlarda 1195 fişek, 2 bin 267 iğne, pim, horoz gibi silah parçaları, 33 metal parça, 2 matkap, 3 torna makinası, 1 freze makinası, 2 torna tezgahı, 203 gram uyuşturucu madde, 2 flaş bellek ile 15 bin lira ele geçirildi. Silah parçalarıyla 75 adet yeni ruhsatsız silahın yapılabileceği belirlendi.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE SİLAH SAĞLADILAR

Suç örgütünün elebaşılığını "Ağa" lakaplı Muhammed A. ve yöneticiliğini de Jandarma Genel Komutanlığından istifa etmiş eski yüzbaşı "Komutan" lakaplı Özkan Y.'nin yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin silahları kendi örgüt üyeleri ile irtibatlı oldukları diğer gruplara satarak rant elde ettikleri, ayrıca Ankara'daki suç örgütlerine de silah temin ettikleri belirlendi.

YAKALANMAMAK İÇİN PARÇALARA AYIRDILAR

Şüphelilerin Düzce'deki atölyelerinde yerli marka tabancaların bire bir aynısını ürettikleri, yakalanmamak için sevkiyatta üst sürgü takımlarını ve alt kabze takımlarını ayrı araçlar ile farklı günlerde ve saatlerde sevk ettikleri, silah başına 40 bin lira aldıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 3 şüpheli ev hapsi, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli de savcılıktan serbest bırakıldı.