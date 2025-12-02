Suç örgütlerine silah sağlayan çeteye darbe

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, suç örgütlerine silah ve mühimmat sağladığı belirlenen çeteyi, teknik ve fiziki takibe aldı. Polis, elebaşılığını M.A.'nın yaptığı belirlenen çete üyesi 13 kişinin kimliğini ve saklandıkları adresleri tespit etti. Savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Eş zamanlı adreslere düzenlenen operasyonda aralarında çete lideri M.A.'nın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda seri numaraları kazınmış 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 454 mermi ele geçirildi, çok sayıda dijital materyal elegeçirildi. Şüphelilerden, çete lideri M.A.ile birlikte 11 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.