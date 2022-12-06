Suç örgütlerine ‘silindir’ operasyonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 50 ilde düzenlenen "Silindir" operasyonunda organize suç örgütü üyesi 400 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakan Soylu, 2022 yılında organize suç örgütlerine yapılan operasyonlarda 2 bin 703 kişinin yakalandığını, 66 suç örgütünün de çökertildiğini açıkladı. Suç örgütleri, işkence görüntülerini kayıt altına aldıkları, ormanlık alana götürdükleri kişilere elektrik vererek işkence yaptıkları, bir kadını zorla kaçırarak örgüt liderine ait çiftlik evinde darp ve tecavüz ettikleri ortaya çıkarıldı. Suç örgütlerinin rüşvet ile kamuya sızıp ihale alma, bağışları ihale yoluyla satma gibi çeşitli haksız kazanç elde ettikleri anlaşıldı. Zanlıların, haraç vermeyi reddeden eğlence mekânlarında hesap ödemeyerek kasten taşkınlık ve silahlı kavga çıkarttığı, böylelikle müşteri kaybetmesine yol açarak iflasa sürükledikleri işletmelerin zorla işletmeciliğini aldıkları tespit edildi.Zorla sözde korumasını aldıkları otellerin işletmecilerine, bu hizmet karşılığında yine zorla imzalattıkları senetler karşılığında kendilerini otellere ortak edip bu otellerde uyuşturucu ticareti ve fuhuş yaptırdıkları belirlendi. Müdahil oldukları iş insanlarının alacak-verecek meselelerinde borçlu kişilere silahlı saldırı ve tehditte bulunan mafya tipi örgütlerin, suçlardan uzaklaşarak normal hayata dönmek isteyen eski örgüt üyelerine ve ailelerine yönelik silahlı saldırı düzenlediği de belirlendi. Bakan Soylu, organize suç örgütlerine yönelik bedeli ne olursa olsun acımasız olacaklarını ve millete musallat etmeyeceklerini, musallat olanlarla acımasız şekilde mücadele edeceklerini açıkladı.