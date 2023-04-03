Haberler Yaşam Haberleri Suç örgütü kamuyu 400 milyon lira zarara uğrattı! Ankara'da dev operasyon: 70 gözaltı
Giriş Tarihi: 3.4.2023 16:48 Son Güncelleme: 3.4.2023 17:32

Suç örgütü kamuyu 400 milyon lira zarara uğrattı! Ankara'da dev operasyon: 70 gözaltı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, paravan şirketlerde işe aldıkları kişilerin üzerine bankalardan yüklü miktarda kredi çektikleri belirlenen suç örgütüne yönelik düzenledikleri operasyonda 70 şüpheliyi gözaltına aldı. Suç örgütünün bu yöntemle 440 milyon lira kredi çekerek kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları belirlendi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Suç örgütü kamuyu 400 milyon lira zarara uğrattı! Ankara’da dev operasyon: 70 gözaltı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "sahtecilik" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, paravan şirketlerde işe aldıkları kişilerin üzerine bankalardan yüklü miktarda kredi çektikleri belirledi. Ankara merkezli Antalya, Batman, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 70 kişiyi gözaltına aldı.

KAMUYU 400 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATTILAR

Suç örgütünün liderliğini R.K'nin, yöneticiliğini B.K. ve M.A'nın yaptığı, R.K'nin yönlendirmesi ile adlarına kredi çekmek için belirledikleri kişileri Ankara'ya getirerek otele yerleştirdikleri, bu kişileri kurdukları fason şirketlerde çalışıyor göstererek maaş ödedikleri, verilen maaşları da kişilerden geri aldıkları bu şekilde yüksek miktarlarda kredi çıkmasını sağladıkları tespit edildi. Söz konusu yöntemlerle şüphelilerin 440 milyon lira kredi çekerek kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda ise banka dekontları, hesap cüzdanları, anahtarlık şeklinde kamera ve tabanca ele geçirildi.

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Suç örgütü kamuyu 400 milyon lira zarara uğrattı! Ankara'da dev operasyon: 70 gözaltı
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