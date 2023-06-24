Suç örgütünden hızlandırılmış okuma yazma seansı

Örgüt, ehliyet sınavına girecek olan kişilerden okuma yazma bilmeyenlere hızlandırılmış seansla A, B, C, D ve E harfleri ile sayıların nasıl yazıldığını ve kodlandığının öğretildiği, direksiyon sınavı sırasında sınav görevlisi tarafından sorulan trafik işaretlerini de kameralı düzenek yardımıyla cevapladıkları ortaya çıktı. Ayrıca hazırlanan sahte diplomanın mezuniyet yılına sınava girecek kişinin doğum tarihini yazıldığı ve sürücü kursunun fark etmesiyle birlikte 'bu işi yapıyoruz hiç olmazsa tarihleri doğru yazalım' diyerek kendi aralarında alay konusu yaptıkları ortaya çıktı.

Liderliğini A.S'nin yaptığı 3'ü yabancı uyruklu 16 yöneticiden oluşan suç örgütünün; 29 ile dağılarak faaliyet gösterdiği belirlendi. Suç örgütü yöneticilerinin, doğu ve batı illerinden sorumlu, sürücü kurslarından sorumlu, yabancı uyruklu vatandaşlardan sorumlu, sahte evrakların düzenlenmesinden sorumlu, kameralı düzeneklerin hazırlanmasından sorumlu şeklinde bölümlere ayrıldıkları tespit edildi. Ehliyet almak isteyenlerden kişi başı 20 bin lira alan örgütün toplamda 20 milyon Türk lirası haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.

DİPLOMANIN MEZUNİYET YILINA DOĞUM TARİHİ YAZILDI

Sahte belgeden sorumlu yönetici tarafından, okuma yazma bilmeyen ya da diploması olmayan kişilere sahte diploma, mezuniyet belgesi, sabıka kaydı bulunan kişilere sahte adli sicil belgesi, sağlık durumu ehliyet almaya müsait olmayan kişilere ise sahte sağlık raporu düzenlendi. Sürücü kurslarından sorumlu yönetici ise hazırlanan sahte belgeleri örgüt ile iş birliği içerisinde olan 7 sürücü kurslarına vererek kayıtlarını yaptırdı. Örgüt tarafından hazırlanan sahte diplomanın mezuniyet yılına sınava girecek kişinin doğum tarihini yazıldığını sürücü kursunun da bu fark etmesiyle 'Bu işi yapıyoruz hiç olmazsa tarihleri doğru yazalım' diyerek kendi aralarında alay konusu yaptıkları öğrenildi. Sürücü kursları vasıtasıyla adayların sınava girecekleri okullarda değişiklik yaparak sınav yerlerini denetimin az olduğunu düşündükleri okullara aldırdı.

ÖRGÜTÜNDEN HIZLANDIRILMIŞ OKUMA YAZMA SEANSI

Suç örgütü üyeleri, ehliyet sınavına girecek olan kişilerden okuma yazma bilmeyenlere hızlandırılmış olarak A, B, C, D ve E şıklarını, sayıların nasıl yazıldığını ve nasıl kodlandığını öğretti. Ardından adayların üzerlerine wifi üzerinden ses ve görüntü aktarımı yapan kameralı düzenek yerleştirerek sınava girmelerini sağlandı. Bilgisayar ekranını görecek şekilde kıyafetlerinin yaka kısmına yerleştirilen kamera ve adayın kulak içine yerleştirdikleri mikro boyuttaki kulaklık marifetiyle soruların cevapladıklarını öğrettikleri şekilde kodlayarak verdi.

YABANCILAR KAMERALI DÜZENEKLE DREKSİYON SINAVINI GEÇTİ

Yabancı uyruklu vatandaşların sahte belgeler ve hazırlanan kameralı düzenekle yazılı sınavdan başarılı olmasının ardından direksiyon sınavında da yardım ettikleri ortaya çıktı. Türkçeyi az bilen yabancı uyruklu vatandaşların yardımına suç örgütü içerisinde yabancı uyruklu yöneticiler yetişti. Sınav esnasında fazla konuşmaması gerektiğini sorulara kafa işareti ile mümkün olduğunca cevap vermesi gerektiği uyarısında bulundukları öğrenildi. Hazırlanan kameralı düzenekle direksiyon sınavına giren yabancı uyruklu kişiler, sınavdan sorumlu görevlilerin trafik işaretlerini sorması durumunda ise işarete doğru dönmesini istendiğini ve cevabı söyledikleri ortaya çıktı.