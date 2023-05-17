Suç örgütüne operasyon! 9 çete üyesi yakalandı…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; B.B. liderliğinde bulunan silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Bağcılar ve Küçükçekmece İlçeleri'nde 7 kişinin yaralandığı olaylara karıştıkları ve söz konusu suç örgütünün üyesi oldukları belirlenen 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız tabanca, bir çelik yelek, çok sayıda mermi ele geçirildi. Bir çalıntı lüks araca da el konuldu.





İstanbul'da çete operasyonu: 9 gözaltı | Video