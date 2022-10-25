Suç örgütüne şafak vakti operasyon

SORGULARI SÜRÜYOR

Polis zanlıların yakalanması için savcılık talimatıyla şafak vakti 31 şüphelinin yakalanması için adreslere baskın yaptı. Yapılan baskınlarda özel harekat polis kapıları kırarak evlere girdi. Evlerde yapılan aralamalarda 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve 70 uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis 26 zanlıyı da gözaltına aldı.