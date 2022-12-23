Suç örgütüne uluslararası darbe

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, liderliğini C.İ.'nin yaptığı 'çıkar amaçlı silahlı suç örgütü'nü takibe aldı. Yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takip sonucu şebekenin, 4 cinayet olayında 5 kişinin öldürülmesinin yanı sıra 'kasten yaralama' ve 'nitelikli yağma' olaylarına karıştığı tespit edildi.

ULUSLARARASI OPERASYON

Polisin kendisini takip ettiğini fark eden C.İ., yakalanmamak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçıp, yanına 'koruma' olarak iki çete üyesini bulundurduğu, oğlu ve aynı zamanda yardımcısı olan Y.İ.'nin de İstanbul'da olduğu tespit edildi. Gerekli delilleri toplayan Organize Büro Amirliği ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Hedefteki 46 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli İstanbul, Nevşehir ve KKTC'de operasyon yaptı.

REZİDANSA 'JAMMER' KURMUŞ

Özel harekatın da desteğiyle şafak vakti 58 adrese eş zamanlı şok baskınlar düzenleyen polis, 40 şüpheliyi kıskıvrak yakalarken, firari olan 6 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Zanlılara ait ev ve eğlence mekanlarında yapılan aramalarda da 'Uzi' marka uzun namlulu silahların yanı sıra bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi. Gözaltına alınan C.İ. ve oğlu Y.İ.'nin rezidansta yaşayıp, lüks bir hayat sürdüğü; Y.İ.'nin İstanbul'daki evine de sinyal kesici 'jammer' kurması dikkat çekti.