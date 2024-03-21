Almanya’da 8 milyonluk vurgun yapan Yasemin Gündoğan, neden 1033 gün sonra teslim oldu?

İnterpol tarafından dünyanın her yerinde arandığı sırada; Sabah'ın en son Marmaris'te izine rastladığı Yasemin Gündoğan, 1033 gün süren saklambacına son verdi. Genç kadın Salı günü, İstanbul uçağına binerek Breman Havalimanı'nda avukatı eşliğinde polise teslim oldu.

Büşra konuşmasın diye mi?

Gündoğan'ın uzun süredir saklandığı yerden çıkarak Alman polisine teslim olması akıllar birçok soruyu getirdi. Gündoğan'ın suç ortağı Büşra Satılmış'ın konuşmaması için teslim olmuş olabileceği ortaya atıldı. Gündoğan'a araç temin eden ve şoförlük yapan Satılmış, mahkeme de hiç bir şey konuşmamış ve 3 yıl hapse mahkûm edilmişti.

"Türkiye'de güvende olmadığını hissetti"

Gündoğan'ın teslim olması Alman polisini bile şaşırttı. Villingen-Schwenningen polis okulunda Kriminal ve profil uzmanı olarak görev yapan Axel Petermann (71), milyon dolarlık hırsızın birdenbire teslim olmasının olası nedenlerinden bir tanesinin son dönemde Türkiye'de Yasemin Gündoğan hakkında çıkan ısrarlı yayınlar olduğunu vurguladı.

Kriminal ve profil uzmanı Axel Petermann, " "Bu kadar büyük miktarda para, çok sayıda suçlunun ilgisini çekiyor. Üçüncü veya dördüncü sınıf suçlular bile onların izini sürebilir. Dünyanın her yerinde. Kendisine şantaja maruz kalınabilir ve kaçırılabilir. Ama en önemli etken sürekli kendisiyle ilgili çıkan haberler. Bu onun Türkiye'de birilerinin ensesinde olduğunu hissettirmiş olmalı" dedi.

"Para da bitmiş olabilir"

Gündoğan'ın teslim olması için birçok nedeni olmalı diyen Petermann, "Böyle bir suçtan sonra birinin teslim olmasının elbette çok sayıda nedeni var. Bunun bir nedeni, paranın tükenmiş olması ve artık geçinecek hiçbir şeyinin kalmamış olması olabilir. Belki başkaları onu saklandığı yerde bulmuştur ve başına bir şey gelmesinden korkmuştur."

"Normal hayata" dönüş

Petermann şöyle devam etti: Fakat geri dönüp tekrar 'normal bir hayat' yaşamak istemesi de mümkün. İlk önce bir cezayı çekmesi gereken geçici adımla. Ama aynı zamanda vicdan azabı çekiyor ve şimdi pişmanlık göstermek istiyor da olabilir. Ve tabii ki kaçmak da stresli çünkü sürekli olarak başkalarına bağımlısınız.

10 yılla yargılanacak

Gündoğan Almanya Ceza Kanununa göre ciddi hırsızlık suçundan ilerleyen günlerde 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.