Suça sürüklenen çocuktan TBMM’ye mektup

Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, kendini 'suça sürüklenen çocuk' olarak tanımlayan bir çocuktan mektup aldığını anlattı. Durgut, "Hikâyesinde diyor ki: 'Ben 15 yaşlarındayken hırsızlık suçuna karıştım, hiç ceza almadım.' Herhalde ondan sonra bu cezasızlık algısı onda işledikten sonra, tekerrüren yaptıktan sonra, bakıyorsun, 48 sene ceza almış. Diğer taraftan Ahmet Minguzzi'nin katili 24 sene aldı ama kaç sene yatacak? Ya da Atlas'ın katili 14 yaşında, onun daha da az. Biz galiba sistemde ya korumayı çok abartıyoruz ya cezayı çok abartıyoruz" dedi.