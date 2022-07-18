Suçlu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Suçlu filmi bu akşam Tv’de!

Suçlu filmi bu akşam sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan film; 91. Akademi Ödülleri'nin Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü kategorisinde yarışmak üzere Danimarka'nın aday adayı olarak gösterildi ve dokuz filmden oluşan kısa listeye girdi. Peki, Suçlu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte bu akşam televizyon ekranlarına gelecek olan Suçlu filmine dair merak edilen tüm bu detaylar...

SUÇLU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Görevden alınmış bir CIA ajanının hatıraları ve yetenekleri, neler yapabileceği kestirelemeyen tehlikeli bir adamın zihninine aktarılır. Fakat zihnine aktarılan adamın duyguları kötü adamın fikirlerini değiştirmeye başlar. Yönetmenliğini Ariel Vromen'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Ryan Reynolds, Gary Oldman, Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Gal Gadot ve Alice Eve yer alıyor.

1991 yılında JFK filminde birlikte rol alan Kevin Costner, Gary Oldman ve Tommy Lee Jones yeniden bir arada.

SUÇLU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Gal Gadot, Ryan Reynolds