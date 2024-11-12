Suçluların korkulu rüyası: Baz ve HTS

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Diyarbakır'da Narin'in öldürülmesine ilişkin yürütülen davada daraltılmış baz kayıtlarında ilgili tespitlerin olduğunu açıklamasının ardından suça ve suçluya ulaşma noktasında savcılıkların ve mahkemelerin en önemli yardımcılarından olan HTS ve baz kayıtlarının önemi bir kez daha vurgulandı. HTS ve baz kayıtlarını eski cumhuriyet savcısı ve avukat Ahmet Aslan SABAH'a değerlendirdi. Avukat Ahmet Aslan, "Ülkemizde birçok suçun aydınlanmasına ve suç faillerinin tespitine katkı sunan bu tedbir çerçevesinde, belirli bir zaman dilimi içinde bir mobil telefonda kullanılan GSM hatlarına, bu hatların iletişim halinde olduğu, yani arayıp arandığı ve SMS alışverişi yaptığı hatlara, tüm hatların yararlandığı baz istasyonları bilgilerine ve hat sahiplerinin kimlik bilgilerine ulaşmak mümkündür. Böylece temin edilen teknik veriler, adli süreç kapsamında beyanı alınan suç mağdurları ya da şüphelilerin iddia ve savunmalarının doğruluğunu teyit etme noktasında büyük kolaylık sağlamaktadır" dedi.