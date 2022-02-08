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Giriş Tarihi: 9.2.2022

Suçluların korkulu rüyası drone filosu

Suçluların korkulu rüyası drone filosu

Sakarya polisi drone filosu kurdu. Drone destekli ilk operasyon uyuşturucu satıcılarına yapıldı, 9 zehir satıcısı yakalandı. Şüpheliler cezaevine kondu

Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya geçen Kasım'da katıldığı bir açılışta drone filosu kurdukları müjdesi vermişti. Kaya "Her ilçeye birer tane drone olacak şekilde kampanya başlattık. Bunda da bayağı bir yol aldık. Her ilçe birer tane drone aldığı taktirde 20 tane dronumuz oluyor. Bu dronelarda ışık sistemi, ses sistemi, alarm sistemi olacak. Bildiğimiz bizim polis çakar ışıkları ve sirenleri çalışacak. Aynı zamanda da sesli komut iletecek. Diyelim ki kontrolsüz konvoylar var. Düğün konvoyu, asker konvoyu gibi. Dronelarla bunları ikaz edip tespit edeceğiz" dedi. Müdür Fatih Kaya'nın diğer illere örnek olabileceğini belirtti filo Sakarya'da suçluların korkulu rüyası oldu. Kentte dronelar ile ilk başarılı operasyona imza atıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Şüphelilerin saklandıkları adresler ayrı ayrı tespit edildikten sonra eş zamanlı olarak 'Drone Filosu' destekli gerçekleştirilen operasyonda, G.K., A.B., F.Y., T.T., A.C., G.K., M.R.C., S.B. ve T.B. isimli 2 ila 15 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişi yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler cezaevine gönderildi. İHA

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Suçluların korkulu rüyası drone filosu
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