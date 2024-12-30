Suçta sessiz tanık: Güvenlik kamerası

Güvenlik kameraları, suçların önlenmesi ve aydınlatılmasında vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi. Parklardan alışveriş merkezlerine, sokaklardan toplu taşıma araçlarına kadar her yerde karşımıza çıkan bu sistemler, suçlular üzerinde caydırıcı bir etki yaratırken, olay sonrası delil sağlama konusunda da kritik bir rol oynuyor.

GÜVENLİK KAMERALARI SUÇLULAR İÇİN CAYDIRICI BİR GÜÇ

Güvenlik kameralarının hem suçların önlenmesinde hem de olayların aydınlatılmasında kilit bir rol oynadığını belirten Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, "Güvenlik kameraları birçok olayın aydınlatılması için en önemli delil haline geldi. Bunun haricinde olayların, suçun önlenmesinde gibi durumlarda da çok ciddi caydırıcı oldu. Güvenlik kameralarının varlığından haberdar olan kişiler eyleme geçtiklerinde yakalanabileceklerini düşündüklerinden dolayı güvenlik kameralarının olmadığı alanları tercih ediyorlar. Bu durum ne kadar etkin olduklarını gösteriyor. Buna rağmen suç işlenirse de yakalanmaları açısından en önemli delil haline geliyor." ifadelerini kullandı.

YÜZ TANIMA TEKNOLOJİLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, "Delillerin doğru toplanabilmesi için kolluğun doğru eğitilmesi, gerekli ekipmanla donatılması ve bu konu ile ilgili ayrı bir birimin oluşması gerekir. Yani buralarda bu delilleri toplayabilecek adli kolluk hüviyetinde kişilerin olması gerekiyor. Ehil kişiler tarafından toplanması gerekir. Görsel hafızası güçlü personelin olayları değerlendirme sürecinde kritik bir rol üstlenmesi gerektiğini belirten Haydar Özdemir, "Yüz tanıma sistemlerinin kullanılması gerekiyor. Yüz tanıma sistemleri ile kişi sabıkalı ise fotoğrafı ile güvenlik kamerasında elde edilmiş görüntüsünden kişiyi tespit edebiliyoruz" dedi.

"SUÇLULARIN TESPİT EDİLMESİNDE KRİTİK BİR ARAÇ"

Avukat İnci Mervenur Akkaya, güvenlik kameralarının suç önlemede ve suçların aydınlatılmasında önemli bir rol oynadığını belirtti. Akkaya, güvenlik teknolojilerinin yalnızca suçları engellemekle kalmadığını, aynı zamanda suçluların tespit edilmesinde de kritik bir araç olduğunu vurguladı.

"GÜVENLİK KAMERALARI SUÇ ORANLARINI AZALTIYOR"

Akkaya, güvenlik kameralarının suç üzerindeki caydırıcı etkisinin altını çizdi. "Hukuk kuralları tek başına suç işlenmesini önlemeye yeterli değildir. Bu nedenle bazı önlemler alınmaktadır. Güvenlik kameraları da bu önlemlerin arasındadır. İnsanlar izlendiklerini bildiklerinde davranışlarını kontrol etme eğilimi gösteriyor ve suç işlemekten kaçınıyor," dedi.

"SUÇUN AYDINLATILMASINDA KİLİT ROL OYNUYOR"

Güvenlik kameralarının yalnızca suç oranını azaltmakla kalmadığını belirten Akkaya, aynı zamanda suçun aydınlatılmasında da büyük önem taşıdığını ifade etti. "Güvenlik kameraları suç işlenmesini azaltıcı rol oynadığı gibi suç tarihi, saati, yeri, mağduru ve sayısı, yaş, cinsiyet vs. bilgilerin edinilmesi açısından da önem arz etmektedir. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde güvenlik kameralarının hem suç oranını azaltmakta hem de suçun gerçek yüzünü ortaya çıkarmakta etkili bir yöntem olduğu yadsınamaz bir gerçektir." diye konuştu.