Sucuk ve kavurma içinde uyuşturucu

Adana'da polis, havalimanında bir kargo şirketinde rutin olarak denetim yaptı. Narkotik detektör köpeği 'Oscar', içinde kavurma ve sucuk olduğu belirtilen çuvallara tepki verdi. Ekipler, söz konusu çuvalı açtığında özel olarak tasarlanan ve dışında kavurma olan paketlerden tam 11 kilo 250 gram esrar ele geçirdi. Kargonun alıcı ve gönderici kısmında ismi yazan 32 yaşındaki Bayram G. gözaltına alındı. Uyuşturucu sevkiyatına aracılık yaptığı öne sürülen zanlı, "Dikkat çekmemesi için esrarı kavurmaya sardım. O kadar uğraştım ama tüm bu çabalarım boşuna gitti. Yine de yakalandım" dediği öğrenildi. Bayram G. tutuklandı.

OSCAR'LI DENETİM

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelindeki özel kargo şirketlerine ait dağıtım merkezlerinde rutin olarak denetim yaptı. Merkez ilçe Sarıçam'da yer alan firmada yapılan kontrollerde; özel eğitimli narkotik detektör köpeği 'Oscar', içinde kavurma ve sucuk olduğu belirtilen bir çuvala tepki verdi; polis de bu alana yoğunlaştı.

ESRARLI KAVURMA

Çuvalı açtığında özel olarak tasarlanan paketlerle karşılaşan ekipler, bu paketi bıçakla kestiğinde de önce kavurma buldu, ancak etin hemen altında ikinci bir pakete sarılı vaziyette esrara ulaştı. 20 ayrı pakette de de toplam 11 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Polis, Marmara Bölgesi'ne gönderilmek için hazırlanan kargonun gönderici ve alıcı kısmında ismi yazan Bayram G.'nin (32) peşine düştü.

O KADAR DA UĞRAŞTIM

Zanlının, 'Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda; Mersin yönüne doğru otomobiliyle seyir halinde olduğu istihbaratı üzerine ekipler harekete geçti. Bayram G., aracının önü kesilerek kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusunda; "Dikkat çekmemesi için esrarı kavurmaya sardım. O kadar uğraştım ama tüm bu çabalarım boşuna gitti. Yine de yakalandım" dediği öğrenildi. Daha önce de benzer suçlarda sabıkası olan Bayram G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.