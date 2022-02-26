Haberler Yaşam Haberleri Sucuk ve kavurma içinde uyuşturucu
Giriş Tarihi: 26.2.2022 10:43 Son Güncelleme: 26.2.2022 10:46

Sucuk ve kavurma içinde uyuşturucu

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Sucuk ve kavurma içinde uyuşturucu

Adana’da polis, özel olarak tasarlanan ve içine kavurmayla birlikte sucuk konulan paketlerden tam 11 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirdi. Kargonun gönderici ve alıcı kısmında da ismi yer alan Bayram G., “Dikkat çekmemek için o kadar uğraştım ama tüm çabalarım boşa gitti” dedi.

Adana'da polis, havalimanında bir kargo şirketinde rutin olarak denetim yaptı. Narkotik detektör köpeği 'Oscar', içinde kavurma ve sucuk olduğu belirtilen çuvallara tepki verdi. Ekipler, söz konusu çuvalı açtığında özel olarak tasarlanan ve dışında kavurma olan paketlerden tam 11 kilo 250 gram esrar ele geçirdi. Kargonun alıcı ve gönderici kısmında ismi yazan 32 yaşındaki Bayram G. gözaltına alındı. Uyuşturucu sevkiyatına aracılık yaptığı öne sürülen zanlı, "Dikkat çekmemesi için esrarı kavurmaya sardım. O kadar uğraştım ama tüm bu çabalarım boşuna gitti. Yine de yakalandım" dediği öğrenildi. Bayram G. tutuklandı.

OSCAR'LI DENETİM
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelindeki özel kargo şirketlerine ait dağıtım merkezlerinde rutin olarak denetim yaptı. Merkez ilçe Sarıçam'da yer alan firmada yapılan kontrollerde; özel eğitimli narkotik detektör köpeği 'Oscar', içinde kavurma ve sucuk olduğu belirtilen bir çuvala tepki verdi; polis de bu alana yoğunlaştı.

ESRARLI KAVURMA
Çuvalı açtığında özel olarak tasarlanan paketlerle karşılaşan ekipler, bu paketi bıçakla kestiğinde de önce kavurma buldu, ancak etin hemen altında ikinci bir pakete sarılı vaziyette esrara ulaştı. 20 ayrı pakette de de toplam 11 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Polis, Marmara Bölgesi'ne gönderilmek için hazırlanan kargonun gönderici ve alıcı kısmında ismi yazan Bayram G.'nin (32) peşine düştü.

O KADAR DA UĞRAŞTIM
Zanlının, 'Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda; Mersin yönüne doğru otomobiliyle seyir halinde olduğu istihbaratı üzerine ekipler harekete geçti. Bayram G., aracının önü kesilerek kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusunda; "Dikkat çekmemesi için esrarı kavurmaya sardım. O kadar uğraştım ama tüm bu çabalarım boşuna gitti. Yine de yakalandım" dediği öğrenildi. Daha önce de benzer suçlarda sabıkası olan Bayram G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
ABD basınından bomba iddia! Biden teklif etti Zelenskiy reddetti
Türkiye tüm senaryolara hazır! işte 5 maddede Ukrayna teyakkuzu
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi: 3500'den fazla Rus askeri öldürüldü
Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun S-400 açıklamalarına sert tepki: Bu akıl tutulması değilse nedir?
Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden talimat verdi! Avrupa'ya ek kuvvet gönderilecek
Doğal güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu Hazal Çağlar’dan estetik açıklaması: Çıkan haberlere çok gülüyorum…
Son dakika: Kritik NATO Zirvesi sona erdi! "Putin'in saldırı kararı korkunç bir stratejik hata"
Haydar Dümen’in sır gibi sakladığı çocukları Gaye Dümen ile Ali Alp Dümen harekete geçti! Milyonluk miras davasında sular durulmuyor!
Haydar Dümen’in sır gibi sakladığı çocuğu Gaye Dümen milyonluk gizli mirasla ilgili yeni açıklama yaptı! Dudak uçuklatan miras!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sucuk ve kavurma içinde uyuşturucu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA