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Giriş Tarihi: 30.1.2022 17:27 Son Güncelleme: 30.1.2022 23:32

Suçüstü basılınca çileden çıktı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Suçüstü basılınca çileden çıktı

İstanbul Bağcılar’da kumar oynandığı tespit edilen iş yerine baskın düzeleyen polis ekipleri, adreste işlem yaptığı esnada iş yeri sahibi ve çalışanlarının saldırısına uğradı. İş yeri sahibi A.A. ve çalışanlarının saldırısı sonucu 4 polis memuru yaralandı. Saldırının ardından adreste bulunan 11 kişi iş yerinin camlarını kırarak kaçarken, iş yeri sahibi ve 3 kişi ise takviye polis ekiplerinin desteğiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakılırken, yaralı polis memurlarının hayati tehlikesinin ise bulunmadığı kaydedildi.

Bağcılar Fatih Mahallesi'nde yer alan bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisini alan polis ekipleri, söz konusu adrese gece saatlerinde baskın düzenledi. İş yerinde denetimlerde bulunan ekipler, kumar oynandığının tespit edilmesiyle iş yeri sahibi hakkında cezai işlem uyguladı. Bu esnada duruma tepki gösteren mekan sahibi A.A. iddiaya göre iş yerinde çalıştırdığı işçilere polise saldırmaları yönünde talimat verdi. İş yerindeki sandalyelerin görevli polis memurlara atılmasıyla bir polis memurunun her iki kolunda ve parmaklarında kırıklar oluştu, 3 polis memurunun ise omuz ve boyun bölgelerinde hafif yaralanmalar meydana geldi.

CAMLARI KIRIP KAÇTILAR
Saldırının ardından mekanda bulunan 11 kişi, iş yerinin arka camlarını kırarak olay yerinden uzaklaştı. Polis ekiplerinin takviye ekip istemesiyle olay yerine gelen ekipler, iş yeri sahibi A.A. ile B.K., Y.K. ve F.Y. isimli 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

POLİSE SALDIRIP SERBEST KALDILAR
Haklarında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" ve "Görevli Memura Mukavemet" suçlarından işlem yapılan A.A., B.K., Y.K. ve F.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polise saldıran şüpheliler, sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

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Suçüstü basılınca çileden çıktı
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