Suçüstü basılınca çileden çıktı

Bağcılar Fatih Mahallesi'nde yer alan bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisini alan polis ekipleri, söz konusu adrese gece saatlerinde baskın düzenledi. İş yerinde denetimlerde bulunan ekipler, kumar oynandığının tespit edilmesiyle iş yeri sahibi hakkında cezai işlem uyguladı. Bu esnada duruma tepki gösteren mekan sahibi A.A. iddiaya göre iş yerinde çalıştırdığı işçilere polise saldırmaları yönünde talimat verdi. İş yerindeki sandalyelerin görevli polis memurlara atılmasıyla bir polis memurunun her iki kolunda ve parmaklarında kırıklar oluştu, 3 polis memurunun ise omuz ve boyun bölgelerinde hafif yaralanmalar meydana geldi.

CAMLARI KIRIP KAÇTILAR

Saldırının ardından mekanda bulunan 11 kişi, iş yerinin arka camlarını kırarak olay yerinden uzaklaştı. Polis ekiplerinin takviye ekip istemesiyle olay yerine gelen ekipler, iş yeri sahibi A.A. ile B.K., Y.K. ve F.Y. isimli 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

POLİSE SALDIRIP SERBEST KALDILAR

Haklarında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" ve "Görevli Memura Mukavemet" suçlarından işlem yapılan A.A., B.K., Y.K. ve F.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polise saldıran şüpheliler, sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.