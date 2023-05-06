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Giriş Tarihi: 6.5.2023 13:15

Suçüstü yakaladılar… Piyasa değeri 3.5 milyon lira…

İstanbul’da düzenlenen operasyonda piyasa değeri üç buçuk milyon lira olan kaçak tütün ve kaçak sigara ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Suçüstü yakaladılar… Piyasa değeri 3.5 milyon lira…

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Güngören İlçesi'nde depo ve iş yeri olarak kullanılan ve kaçak sigara ile kaçak tütün imalatı yapılan adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Sekiz kişi yakalandı.

Yapılan aramalarda piyasa değeri üç buçuk milyon lira olan bin 200 paket gümrük kaçağı sigara, 540 gram kaçak nargile tütünü, kaçak tütünler ve ürünler, 204 bin adet boş sigara kutusu, sekiz sigara dolum makinesi, yedi hava kompresörü ve iki adet hava kurutma makinesi ele geçirildi.

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Suçüstü yakaladılar… Piyasa değeri 3.5 milyon lira…
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