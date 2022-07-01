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Giriş Tarihi: 1.7.2022 09:21 Son Güncelleme: 1.7.2022 09:59

Suçüstü yakalandılar…Evlerinden 2 bin uyuşturucu hap çıktı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Suçüstü yakalandılar…Evlerinden 2 bin uyuşturucu hap çıktı

İstanbul’da üç uyuşturucu madde satıcısı, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından satışa hazır uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandı. Zehir tacirlerinin adreslerinde 2 bin uyuşturucu hap bulundu.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Fatih İlçesi Molla Gürani Mahallesi'nde bulunan bir adreste üç kişinin organize bir şekilde uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Adrese operasyon düzenlendi ve söz konusu üç kişinin yakalanarak gözaltına alındığı adreste yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, beş mermi, iki bin sekiz adet uyuşturucu hap, 85,75 metamfetamin maddesi, 55 gram marihuana maddesi, 8.05 gram kokain maddesi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen dört bin 500 lira nakit para ele geçirildi. 3 suç ortağı da "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi.

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Suçüstü yakalandılar…Evlerinden 2 bin uyuşturucu hap çıktı
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