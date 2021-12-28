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Giriş Tarihi: 28.12.2021 12:07 Son Güncelleme: 28.12.2021 12:14

Sudenur'dan günlerdir haber yok!

İHA
Sudenur’dan günlerdir haber yok!

Afyonkarahisar'da 13 yaşındaki Sudenur Yiğit'den geçtiğimiz pazar gününden itibaren haber alamayan ailesi endişe içinde bekliyor.

Olucak mahallesi Büyük Olucak sokağında yaşayan 13 yaşındaki Sudenur Yiğit, 3 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailenin en küçük çocuğu olan ve İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim öğretim görürken okulu terk eden Yiğit için polis ve jandarmaya kayıp başvurusu yapan ailesi endişe içinde bekliyor. Güvenlik güçlerinin, kendisinden büyük 20 ve 26 yaşlarında iki erkek kardeşi hapiste olan Sudenur Yiğit'i arama çalışmaları devam ediyor.

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Sudenur'dan günlerdir haber yok!
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