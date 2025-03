Suikast silahlı çetelere 67 gözaltı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, silah imalatı ve kaçakçılığı yapan, kurşunlama, yağma ve tehdit suçlarına karışan motosikletli çetelere karşı 15 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 67 kişi gözaltına alındı. Baskınlarda bir yasadışı silah atölyesi, 2 tüfek, bir otomatik tabanca, 222 tabanca, kalem görünümlü 4 suikast silahı, bin 222 mermi ve 575 şarjör ele geçirildi. 49 şüpheli tutuklanırken, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Vatandaşlarımızın ve ülkemizin huzuru için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Her sokakta, her caddede ve her köşede olacağız" diye konuştu.