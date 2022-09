Şükrü Anıl Kömeağaç Kimdir?

Şükrü Anıl Kömeağaç, 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Kendisi İstanbul doğumlu olmakla birlikte annesi Trabzonlu, babası ise Kahramanmaraşlı. İlkokul ve ortaokul eğitimini İstanbul'da almakla birlikte üniversite eğitimi için Sakarya'ya gitti.Liseden mezun olduktan sonra üniversite sınavlarına giren ve Sakarya Üniversitesi İşletme Bölümü'nü kazanan Şükrü Anıl Kömeağaç, üniversite eğitimi için İstanbul'dan Sakarya'ya gitti. İşletme Bölümü'nde kendisini geliştirdi ve kariyer hayatında finans sektörü üzerinden ilerledi. Finans sektöründe de farklı eğitimler alarak kendisini geliştiren Kömeağaç, başarılı çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Finans alanındaki çalışmalarına ek olarak fotoğrafçılık ve modellik de yapan ünlü İş İnsanı, bu alanlarda da çeşitli eğitimler aldı. Her ikisini de hobi olarak sürdürse de sıkı bir çalışma içinde bulunmakta ve kariyer hayatında da her iki alana yer vermekte. Fotoğrafçılık ve modelliğin yanı sıra araba galerilerini de gezmeyi seven Kömeağaç, motorsporlara da yoğun bir ilgi besliyor.Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra kariyer hayatını şekillendiren Şükrü Anıl Kömeağaç, finans sektöründe çeşitli firmaların bünyesinde çalışmaya başladı. Kısa süre sonra kendisini finans alanında geliştirdi. Ardından sektörde üst düzey yönetici konumunda yer aldı. Çalışmalarına halihazırda finans sektöründe devam ediyor."Başarı için her zaman insanın kendisine inanması ve potansiyelini açığa çıkarmak için güce sahip olması gerekiyor. Ben de bana inanan insanların destekleri sayesinde finans sektörüne giriş yaptım. Bu alanda kendimi geliştirecek eğitimlere katıldım. Bu durum, sektörde yetkili çalışmalar gerçekleştirmeme olanak tanıdı. Kendimi geliştirmeye ve inandığım yolda yürümeye devam edeceğim."Şükrü Anıl Kömeağaç'ın Instagram sayfasına buradan ulaşabilirsiniz: https://www.instagram.com/anlkomeagac