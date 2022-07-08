ŞÜKÜR NAMAZI KILINIŞI! Kurban kesildikten sonra kılınan namaz nedir, nasıl niyet edilir ve şükür namazı nasıl kılınır?

Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve ne zaman kılınır gibi sorular, kurban ibadetini gerçekleştirenler tarafından yanıt bekliyor. Bu ibadeti yerine getirebildiği için Allah'a şükretmek isteyen müminler; Kurban kesildikten sonra kılınan namaz nedir, nasıl niyet edilir ve kılınır gibi sorularla bu namazın detaylı kılınışını inceliyor. Şükür namazı kılınışı, niyeti ve duaları merak edilenlerin başında geliyor. İşte kurban kestikten sonra kılınacak namaz hakkında detaylar!
ŞÜKÜR NAMAZININ KILINIŞI
Bir nimete kavuşan veya sıkıntıdan kurtulan kişi abdest aldıktan sonra "Niyet ettim Allah rızası için iki rekat şükür namazı kılmaya" diye niyet ettikten sonra iki veya dört rekat namaz kılar ve secdede Allah'a şükreder ve edebildiği kadar dua eder.
ŞÜKÜR NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Şükür Namazı 2 rekat olarak kılınır.
2 REKATLIK ŞÜKÜR NAMAZI NASIL KILINIR?
1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için Şükür namazı kılmaya" diye niyet ederiz.
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
Subhaneke'yi okuruz.
Euzü-besmele çekeriz.
Fatiha okuruz.
Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
Rükuya gideriz.
Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
2. Rekat
Ayağa kalkarak kıyama dururuz.
Besmele çekeriz.
Fatiha okuruz.
Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
Rükuya gideriz.
Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.
Şükür Namazı ile İlgili Hadis-i Şerif
Efendimiz, sevindiğinde veya sevindirici bir haber aldığında, Allâh'ın bu ihsânına şükretmek için secdeye kapanır ve namaz kılardı. (İbniMâce, Salât, 192)
Enes bin Mâlik (r.a.) şöyle anlatmaktadır:
Nebiyy-i Ekrem Efendimiz, bir ihtiyacının görüldüğü husûsunda müjdelenmişti, bunun üzerine hemen secdeye kapandı. (İbn-i Mâce, Salât, 192)
ŞÜKÜR SECDESİ NASIL YAPILIR?
Şükür secdesi aynen tilâvet secdesi gibidir. Abdestli bir şekilde şükür secdesine niyet edilir, eller kaldırılmadan "Allâhü Ekber" diyerek tekbir alınır, secdeye varılır, mümkün olduğu kadar uzun secde yapılır, sonra da kalkılır.
ŞÜKÜR NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?
Namaz kılmanın mekruh olduğu kerahat vakitler haricinde her zaman kılınabilir.