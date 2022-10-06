Şükür namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Diyanet bilgileri ile adım adım Şükür namazı kılınışı

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rükuya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

Şükür Namazı ile İlgili Hadis-i Şerif

Efendimiz, sevindiğinde veya sevindirici bir haber aldığında, Allâh'ın bu ihsânına şükretmek için secdeye kapanır ve namaz kılardı. (İbniMâce, Salât, 192)

Enes bin Mâlik (r.a.) şöyle anlatmaktadır:

Nebiyy-i Ekrem Efendimiz, bir ihtiyacının görüldüğü husûsunda müjdelenmişti, bunun üzerine hemen secdeye kapandı. (İbn-i Mâce, Salât, 192)