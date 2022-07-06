Tarlaya su gelmeyince fark ettiler! Sulama borusunda erkek cesedi bulundu

40 METRE MESAFEDE

Olay Güzelevler Mahallesi'ndeki meydana geldi. Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki yaklaşık 5 bin dönüm ekili tarım arazisine yer altı borularındaki tıkanıklık nedeniyle iki günden bu yana su verilemedi. Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği görevlileri, yaptıkları çalışmada yer altı borularında tıkanıklığın olduğunu belirledi. Sulama birliğinde görevli Mehmet Okur, yer altına inerek yaklaşık 40 metre mesafede bir erkek cesediyle karşılaştı.