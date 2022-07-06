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Giriş Tarihi: 6.7.2022 14:30 Son Güncelleme: 6.7.2022 15:14

Tarlaya su gelmeyince fark ettiler! Sulama borusunda erkek cesedi bulundu

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Tarlaya su gelmeyince fark ettiler! Sulama borusunda erkek cesedi bulundu

Adana’da yaklaşık 5 bin dönümlük tarımsal alanını sulama da kullanılan borunun içerisinde erkek cesedi bulundu. Kanal içerisinden çıkarılan kimliği belirsiz ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da yaklaşık 5 bin dönüm ekili tarımsal alanı sulama da kullanılan borunun içerisinde erkek cesedi bulundu. Çıkarılan ceset, kimliği belirlenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

40 METRE MESAFEDE

Olay Güzelevler Mahallesi'ndeki meydana geldi. Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki yaklaşık 5 bin dönüm ekili tarım arazisine yer altı borularındaki tıkanıklık nedeniyle iki günden bu yana su verilemedi. Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği görevlileri, yaptıkları çalışmada yer altı borularında tıkanıklığın olduğunu belirledi. Sulama birliğinde görevli Mehmet Okur, yer altına inerek yaklaşık 40 metre mesafede bir erkek cesediyle karşılaştı.

KİMLİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Ceset bulan Okur, durumu polise bildirdi. Önce borudaki su, dalgıç pompa yardımıyla boşaltıldı. Polis, daha sonra cesedi bulunduğu yerden çıkardı. Savcının ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından ceset, kimliği belirlenmek üzere otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Tarlaya su gelmeyince fark ettiler! Sulama borusunda erkek cesedi bulundu
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