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Giriş Tarihi: 19.8.2022 11:43 Son Güncelleme: 19.8.2022 12:00

Sulama göletinde 2 çocuk boğuldu

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde suni sulama göletine serinlemek için giren 2 çocuk boğuldu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Sulama göletinde 2 çocuk boğuldu

Şanlıurfa Akçakale ilçesine bağlı Ekinyazı kırsal mahallesinde akşam saatlerinde iki genç çocuk, serinlemek için evlerinin yakınlarında bulunan suni sulama göletine gitti. Yüzme bilmeyen iki genç çocuk girdiği gölette boğuldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler çocuklara ulaşmak için göletin bir bölümünü açarak suyu boşaltmaya başladı. Gençlere ulaşmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Abdulbaki Atsak(16) Salih Atsak (15) 2 gencin cansız bedenine ulaştı.

Genç çocukların cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı Akçakale'de geçtiğimiz günlerde yaşanmış, Akçakale'li 2 genç Eyyübiye'deki sulama kanalına girmiş ve boğularak can vermişti.

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Sulama göletinde 2 çocuk boğuldu
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