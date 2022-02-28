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Giriş Tarihi: 28.2.2022 15:40 Son Güncelleme: 28.2.2022 15:48

Sulama göletinde cesedi bulundu

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Sulama göletinde cesedi bulundu

Bolu’da kendisinden 3 gündür haber alınamayan 23 yaşındaki Hasan Demir'in cesedi Yumrukaya köyünde bulunan sulama göletinden çıktı.

Bolu'da geçen hafta cuma gününden bu yana ailesinin haber alamayarak kayıp ihbarında bulunduğu Hasan Demir'in cesedi sulama göletinde bulundu.

Yumrukaya köyünde ikamet eden Hasan Demir'i vatandaşlar son olarak sulama göleti çevresinde dolaştığını gördüklerini beyan etmesi sonrası Bolu belediyesi itfaiye ve AFAD ekipleri gölette arama çalışması başlattı.

Uzun süren aramalardan sonra göletin sulama kapakları kısmında Hasan Demir'in cansız bedeni bulundu. Demir'in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi.

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Sulama göletinde cesedi bulundu
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