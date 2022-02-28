Sulama göletinde cesedi bulundu

Bolu'da geçen hafta cuma gününden bu yana ailesinin haber alamayarak kayıp ihbarında bulunduğu Hasan Demir'in cesedi sulama göletinde bulundu.

Yumrukaya köyünde ikamet eden Hasan Demir'i vatandaşlar son olarak sulama göleti çevresinde dolaştığını gördüklerini beyan etmesi sonrası Bolu belediyesi itfaiye ve AFAD ekipleri gölette arama çalışması başlattı.

Uzun süren aramalardan sonra göletin sulama kapakları kısmında Hasan Demir'in cansız bedeni bulundu. Demir'in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi.