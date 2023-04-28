Sulama kanalına düşen aracın şoförü öldü

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalını kenarından geçen vatandaşlar bir aracın kanal içinde ters şekilde durduğunu görünce durumu polise bildirdi. Yapılan çalışmanın ardından kanaldan çıkarılan aracın için de bir kişi olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis yaptığı araştırmada kaza sonrası hayatını kaybeden araç sürücüsünün 70 yaşındaki Yüksel Soydal olduğunu tespit etti. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.