Sulama kanalına düşen kişinin cesedi kazadan 5 gün sonra bulundu

Olay, geçen hafta Bozova ilçesi Üçdirek Mahallesi Atgüden Mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kanalda arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, yaklaşık bir saat sonra otomobildeki Nadide Y. ve Gülcan Y.'yi sudan çıkardı.

İncelemede öldükleri belirlenen iki kişinin cansız bedenleri, Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Araçta bulunan 45 yaşındaki Şevket Baykuş'un cansız bedenine ise olaydan beş gün sonra 29 kilometre uzaktaki sulama göletinde ulaşıldı. Göletten çıkarılan Şevket Baykuş'un cansız bedeni Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.