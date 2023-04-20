Sulama kanalına düşen Zehra’dan acı haber

Aksaray'ın Zafer Mahallesi'nde dün akşam yaşanan olayda, Afgan uyruklu Zehra Özbek, 2 kardeşiyle birlikte evlerinin yakınında bulunan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının üstündeki demir parmaklardan dengesini kaybedip suya düştü. Zehra, akıntıya kapılıp gözden kaybolurken, kardeşlerin ihbarıyla olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kanaldaki su akışını kesti. Gün boyu süren aramalar sonucu küçük kızdan acı haber geldi. Zehra'nın düştüğü yerden 25 kilometre ilerisinde cansız bedenine ulaşıldı.