Haberler Yaşam Haberleri Sulama kanalına düşüp hayatını kaybetmişti! Yaprak'ın cansız bedeni bulundu
Giriş Tarihi: 23.8.2023 11:01

Sulama kanalına düşüp hayatını kaybetmişti! Yaprak'ın cansız bedeni bulundu

Adana'da oyun oynarken dengesini kaybedip, sulama kanalına düşen Suriye uyruklu Yaprak Sabuha Ebu Halip'in (15) cansız bedeni bulundu.

DHA
Sulama kanalına düşüp hayatını kaybetmişti! Yaprak’ın cansız bedeni bulundu

Yüreğir ilçesi Bahar Caddesi'nde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının kenarında oynayan Yaprak Sabuha Ebu Halip, dün saat 11.30 sıralarında iddiaya göre dengesini kaybedip, suya düştü. Halip'i suda çırpınırken görenler, durumu polise bildirdi.

Akıntıya kapılan Halip, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbarla bölgeye sevk edilen Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, arama çalışması başlattı. Ekipler, Halip'in düştüğü noktanın 400 metre uzağında cansız bedenini buldu. Halip'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sevgililer restoranda dehşet saçtı! ‘Destur ver boğazını keseceğim’
Kiremit devinde miras kavgası çıktı! Milyon dolarlık servet kardeşleri birbirine düşürdü
Şadi Yazıcı Ekrem İmamoğlu'nun metro oyununu ortaya çıkardı: Tek kelimeyle cambaza bak girişimi
Vay şerefsiz parya
Deve Dikeni Tohumu Nedir, Ne İşe Yarar? Deve Dikeni Tohumu Neye İyi Gelir, Faydaları Neler?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Koşun Elon Musk para dağıtıyormuş
‘Pile savaşını’ KKTC kazandı
SABAH gündeme getirdi, 59 yıllık hasret bitti! Şehit babasının mezarını buldu
Yoğurtlu Zerdeçalın Faydaları Nelerdir? Ne İşe Yarar, Neye İyi Gelir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Sulama kanalına düşüp hayatını kaybetmişti! Yaprak'ın cansız bedeni bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA