Sulama kanalına düşüp hayatını kaybetmişti! Yaprak’ın cansız bedeni bulundu

Yüreğir ilçesi Bahar Caddesi'nde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının kenarında oynayan Yaprak Sabuha Ebu Halip, dün saat 11.30 sıralarında iddiaya göre dengesini kaybedip, suya düştü. Halip'i suda çırpınırken görenler, durumu polise bildirdi.



Akıntıya kapılan Halip, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbarla bölgeye sevk edilen Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, arama çalışması başlattı. Ekipler, Halip'in düştüğü noktanın 400 metre uzağında cansız bedenini buldu. Halip'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.