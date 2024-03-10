Sulama kanalına uçan arabanın sürücüsü öldü

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi girişindeki yolda gece saatlerinde Ahmet Bağırsakçı idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su dolu kanala uçtu. Aracın kanala uçtuğunu gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde bulunan diğer 2 kişi ise kurtarıldı. 2 yaralı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.