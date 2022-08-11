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Giriş Tarihi: 11.8.2022 12:42 Son Güncelleme: 11.8.2022 13:57

Sulama kanalında boğulan Halil Gültekin son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa'da 4 gün önce girdiği sulama kanalında kaybolan ve cansız bedeni bulunan Halil Gültekin Akçakale ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Sulama kanalında boğulan Halil Gültekin son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Olgunlar Mahallesi'nde 7 Ağustos akşamı meydana gelen olayda Halil Gültekin ile İsa Tokdemir serinlemek için sulama kanalına girdi. Yüzme bilmedikleri belirtilen gençler, bir süre sonra akıntıya kapılıp kayboldu.

Durumu farkeden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve dalgıç polisler sevk edildi. Ekipler gençleri bulmak için çalışma başlattı. 3 arkadaştan biri kurtarıldı, İsa Tokdemir'in cansız bedeni 2. günde ulaşıldı. Kayıp Halil Gültekin için de arama çalışması başlatılmıştı. Dün sabahın erken saatlerinde başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Halil Gültekin'in cansız bedeni ise 4. gün sonra kaybolduğu yerden 33 kilometre ileride bulundu.

Yapılan otopsinin ardından Halil Gültek'in cenazesi Akçakale Devlet hastanesinden Alınarak Yukarı Arıcan (Züneybir) Aile mezarlığında definedildi.

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Sulama kanalında boğulan Halil Gültekin son yolculuğuna uğurlandı
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