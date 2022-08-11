Sulama kanalında boğulan Halil Gültekin son yolculuğuna uğurlandı

Durumu farkeden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve dalgıç polisler sevk edildi. Ekipler gençleri bulmak için çalışma başlattı. 3 arkadaştan biri kurtarıldı, İsa Tokdemir'in cansız bedeni 2. günde ulaşıldı. Kayıp Halil Gültekin için de arama çalışması başlatılmıştı. Dün sabahın erken saatlerinde başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Halil Gültekin'in cansız bedeni ise 4. gün sonra kaybolduğu yerden 33 kilometre ileride bulundu.