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Giriş Tarihi: 5.7.2022 15:45 Son Güncelleme: 5.7.2022 16:01

Sulama kanalında ceset bulundu

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Sulama kanalında ceset bulundu

Adana’da DSİ’ye ait sulama kanalında ceset bulundu. Polis, yaptığı araştırmada ailesi tarafından kayıp başvurusu bulunan 15 yaşındaki Batuhan Kılıç’a ait olduğunu tespit etti.

Adana'da suyu kesilen kanaldaki balıkları tutmak için kanala giren çocuklar köprü altında cansız bir bedene rastlayınca durumu polise bildirdi.

Yapılan inceleme de cesedin 7 Temmuz'da aile tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 15 yaşındaki Batuhan Kılıç'a ait olduğu ortaya çıktı. Öte yandan polisin yaptığı çalışmaları ve cesedi görmek isteyen vatandaş ve çocuklar adeta birbirleriyle yarıştı.

BALIK TUTARKEN CESET BULDULAR

Olay, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki çocuklar, balık tutmak için suyu kesilen sulama kanalına girdi. Sulama kanalındaki köprünün altında bir kişinin hareketsiz yattığını gören çocuklar, çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sulama kanalına giren su altı polisi, erkeğe ait cesedi kıyıya çıkardı.

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BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

İlk incelemede cesedin, 3 Temmuz Pazar günü ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Batuhan Kılıç'a (15) ait olduğu belirlendi. Yapılan çalışmada Kılıç'ın, serinlemek için Aydınlar Mahallesi'nde sulama kanalına girdiği ve akıntıya kapılarak kaybolduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kılıç'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan polisin yaptığı çalışmaları ve cesedi görmek isteyen vatandaş ve çocuklar adeta birbirleriyle yarıştı. Polis çevre halkını uzaklaştırdı.

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Sulama kanalında ceset bulundu
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