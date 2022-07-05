Sulama kanalında ceset bulundu

Yapılan inceleme de cesedin 7 Temmuz'da aile tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 15 yaşındaki Batuhan Kılıç'a ait olduğu ortaya çıktı. Öte yandan polisin yaptığı çalışmaları ve cesedi görmek isteyen vatandaş ve çocuklar adeta birbirleriyle yarıştı.