Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi yakınlarında Hidroelektrik Santrali'nden (HES) geçen sulama kanalında ceset gören çalışanlar polisi aradı. Bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Ekipler, cesedi çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiyenin merdiveniyle kapakların olduğu bölüme giren dalgıç polisler, erkeğe ait cansız bedeni sudan çıkardı.

Cesedin üzerinde kimlik çıkmadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cansız beden, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ölen kişinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.