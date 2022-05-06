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Giriş Tarihi: 6.5.2022 12:00 Son Güncelleme: 6.5.2022 12:48

Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Adana’da, sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Polis, üzerinde kimlik çıkmayan ve Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi yakınlarında Hidroelektrik Santrali'nden (HES) geçen sulama kanalında ceset gören çalışanlar polisi aradı. Bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Ekipler, cesedi çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiyenin merdiveniyle kapakların olduğu bölüme giren dalgıç polisler, erkeğe ait cansız bedeni sudan çıkardı.

Cesedin üzerinde kimlik çıkmadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cansız beden, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ölen kişinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

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Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
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