Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

KİMLİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Kimliği henüz belirlenemeyen ve üzerinde kıyafetler bulunan erkek cesedi, polisin yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kimlik tespiti için çalışma başlatılırken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsiyle belirlenecek. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.