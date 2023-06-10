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Giriş Tarihi: 10.6.2023 10:41 Son Güncelleme: 10.6.2023 11:33

Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Adana’da DSİ’ye ait sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Adana'da DSİ'ye ait sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde bulunan sulama kanalında meydana geldi.

Kanaldaki su üstünde hareketsiz bir kişiyi görenler vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler sudan çıkardıkları erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin sudan çıkardığı ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
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