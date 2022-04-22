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Giriş Tarihi: 22.4.2022

Sulama kanalında facia: 3 ölü, 2 kayıp

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobilde 3 kişi boğularak can verdi, 2 kişi ise aranıyor. Olay, dün saat 22.00 sıralarında Haliliye ilçesine bağlı Bakımlı kırsal mahallesi yakınlarında yaşandı. İlhami D.'nin (20) kullandığı ve içerisinde 6 kişi bulunan 06 DC 6939 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 7 metre derinlikteki sulama kanalına düştü. Otomobildeki Abdullah D. (18) kendi imkanlarıyla kurtulurken sürücü İlhami D., Mehmet Reşat D., İzzettin A. ile ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişi ise otomobilden çıkamadı. Dalgıç polisler otomobilin içerisindeki 5 kişiyi kurtarmak için zamanla yarıştı. Otomobile ulaşan ekipler 3 kişinin cansız bedenine ulaşırken diğer 2 kişiyi bulma çalışmaları ise devam ediyor.

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Sulama kanalında facia: 3 ölü, 2 kayıp
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