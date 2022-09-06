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Giriş Tarihi: 6.9.2022 11:25 Son Güncelleme: 6.9.2022 11:41

Sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Adana’da gece saatlerinde DSİ’ye ait sulama kanalında çığlık atarak yardım isteyen kadının cansız bedenine ulaşıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının naaşı adli tıp morguna kaldırıldı.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Adana'da gece saatlerinde DSİ'ye ait sulama kanalında çığlık atıp yardım isterken gözden kaybolan kadının cansız bedenine sabah saatlerinde ulaşıldı. Üzerinde kimlik bulunmayan kadının naaşı adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalında dün gece saatlerinde bir kadının çırpınarak yardım istediğini görüp, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kanalda arama çalışması yaptı ancak herhangi bir bulguya rastlayamadı. Polis, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama çalışmasına tekrar başladı.

7 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Araçla kanal boyunca ilerleyen ekipler, kadının cesedini, düştüğü yerin yaklaşık 7 kilometre ilerisinde sudaki yosunlara takılmış halde buldu. Olay yerine çağrılan Su Altı Grup Amirliği ekipleri, kadının cesedini sudan çıkardı. Yapılan ilk incelemede kadının üzerinden kimlik çıkmadı. Kadının cesedi, kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın intihar mı yoksa boğulmamı olduğu ortaya çıkarılması için soruşturma başlatıldı.

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Sulama kanalında kadın cesedi bulundu
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