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Giriş Tarihi: 7.9.2023 12:38

Sulama kanalında ölü bulundu: Dikkat çeken cinayet şüphesi!

Şanlıurfa’da sulama kanalında Enver Keskinbıçak’ın cansız bedenine ulaşıldı. O detay, cinayet şüphesini artırdı.

DHA
Sulama kanalında ölü bulundu: Dikkat çeken cinayet şüphesi!

Şanlıurfa'da sabah saatlerinde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında hareketsiz kişiyi görenler hemen polisi aradı.

Olay yerine giden ekiplerin yaptığı incelemede, kişinin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Sudan çıkartılan cesedin, Enver Keskinbıçak'a ait olduğu tespit edilirken ekipler soruşturma başlattı. Vücudunda darp izleri bulunan ve boğularak hayatını kaybettiği belirlenen Keskinbıçak'ın cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Dövüldükten sonra kanala atıldığı düşünülen Keskinbıçak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sulama kanalında ölü bulundu: Dikkat çeken cinayet şüphesi!
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