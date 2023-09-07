Sulama kanalında ölü bulundu: Dikkat çeken cinayet şüphesi!

Sudan çıkartılan cesedin, Enver Keskinbıçak'a ait olduğu tespit edilirken ekipler soruşturma başlattı. Vücudunda darp izleri bulunan ve boğularak hayatını kaybettiği belirlenen Keskinbıçak'ın cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.