Haberler Yaşam Haberleri Sulama kanalındaki ceset Şengül’e aitmiş! Eşi ve üvey oğlu gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 25.6.2023 14:23 Son Güncelleme: 25.6.2023 14:28

Sulama kanalındaki ceset Şengül’e aitmiş! Eşi ve üvey oğlu gözaltına alındı

Aksaray’da gece saatlerinde sulama kanalında bulunan kadın cesedinin 45 yaşındaki Şengül Keleş’e ait olduğu belirlendi. Polis şüphe üzerine kadının eşi ile üvey oğlunu gözaltına aldı.

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Sulama kanalındaki ceset Şengül’e aitmiş! Eşi ve üvey oğlu gözaltına alındı

Aksaray'da Laleli Mahallesi'ndeki sulama kanalında bir kadın cesedi olduğu ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Balçığa saplanmış, üzerinde kimliği ve cüzdanı bulunmayan ceset, AFAD ekipleri tarafından çıkartılarak morga kaldırıldı.

Yapılan otopsi işlemleri sonucunda cesedin evli ve 1 çocuk annesi Şengül Keleş'e olduğu tespit edildi. Polis yaptığı çalışma sonucu şüphe üzerine kadının bir süredir ayrı yaşadığı eşi Y.K. (49) ile üvey oğlu Ö.K'yı (20) gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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Sulama kanalındaki ceset Şengül’e aitmiş! Eşi ve üvey oğlu gözaltına alındı
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