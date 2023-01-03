Sular çekilince ortaya çıktı! İznik gölünden 4 metrelik tarihi sütun çıktı

Son aylarda İznik gölünde yaşanan çekilme nedeniyle göl içindeki tarihi eserler bir bir gün yüzüne çıkmaya başladı. 2014 yılında yine suların çekildiği bir dönemde havadan çekilen fotoğraflarda tarihi bir keşif yapılmış, ve 100 yılın keşfi olarak değerlendirilen bir Bazilika bulunmuştu. Bu kez İznik ilçesine komşu olan ve göle kıyısı bulunan Orhangazi'ye bağlı Gölyaka sahilinde suyun içinde bir yapı olduğu fark edildi. Durumun Jandarmaya bildirilmesi üzerine Orhangazi Kaymakamlığı, Bursa Müzeler Müdürlüğünden bir inceleme talep etti.

ROMA DÖNEMİNE AİT OLABİLİR

Gölyaka sahiline gelen müzeler müdürlüğünden uzman ekip sütun üzerinde inceleme yaptıktan sonra sütunun tarihi özelliği olduğunu tespit etti. inceleme yapan müzeler müdürlüğü ekipleri sütunun hangi döneme ait olduğu ile ilgili olarak yapılacak teknik incelemenin ardından belirleneceğini duyurdu. Orhangazi Kaymakamlığı ise sütunu gölden çıkarıp koruma altına alacak.