Sular ne zaman gelecek? İSKİ 19 Aralık 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

Sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı ilçelerinde su kesinti yaşayan vatandaşlar araştırıyor. İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu, suların kesildiği ilçelerde sürekli sorgulanıyor. 19 Aralık 2022 İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi yayınlandı. İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçeler listesi!