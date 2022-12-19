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Giriş Tarihi: 19.12.2022 16:43

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 19 Aralık 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

Vatandaşlar, planlı su kesintilerini sorguluyor. Bu noktada ''İstanbul sular ne zaman gelecek, saat kaçta?'' sorusu, gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), planlı kesintileri paylaşarak vatandaşları uyarıyor. Böylece İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçeler listesi, İSKİ arıza sorgulama ekranı aracılığıyla öğrenilebiliyor. İşte 19 Aralık 2022 İSKİ su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi!

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 19 Aralık 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

Sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı ilçelerinde su kesinti yaşayan vatandaşlar araştırıyor. İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu, suların kesildiği ilçelerde sürekli sorgulanıyor. 19 Aralık 2022 İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi yayınlandı. İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçeler listesi!

19 ARALIK 2022 İSTANBUL SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) için tüm telefonlardan 185'i tuşlayarak İSKİ Alo 185 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.

Su kesintisi yaşanan ilçelerİ öğrenmek için İSKİ sistemini inceyebilirsiniz.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 19 Aralık 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi
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